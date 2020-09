Si spara con un fucile in un boschetto: il corpo ritrovato da alcuni passanti

Drammatico ritrovamento, domenica verso le 8.30, in un boschetto nei pressi di via Pola a Fontane di Villorba. Un passante, infatti, si è improvvisamente accorto che in mezzo al verde presente in zona era presente il corpo, purtroppo ormai esanime, di un uomo. Immediati sono scattati i soccorsi, ma fin dall'inizio è stato a tutti evidente che l'anziano aveva deciso di farla finita sparandosi con un suo fucile. Una volta sul posto le forze dell'ordine hanno poi identificato il cadavere (si tratta del 76enne M.P., residente della zona) e trovato un biglietto di addio dell'anziano, che soffriva di depressione, scritto probabilmente prima della decisione di effettuare l'estremo gesto.

Per chi ne avesse visogno, questi sono i numeri telefonici dei servizi ai quali è possibile rivolgersi per aiuto e supporto psicologico:

- Telefono Amico: 199.284.284

- Telefono Azzurro: 1.96.96

- Servizio regionale per la salute degli imprenditori (Progetto InOltre): 800.334.343

- De Leo Fund: 800.168.678