Schiacciata dall'armadio in camera: suor Eligia muore a 87 anni

Villa Regina Mundi in lutto per la tragica scomparsa di Giulietta Cambus, conosciuta come suor Eligia. Aveva 87 anni e, mercoledì 22 giugno, è stata trovata senza vita dalle sue consorelle, schiacciata dall'armadio della sua camera da letto.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'incidente è avvenuto poco prima delle ore 19. Suor Eligia non è riuscita nemmeno a gridare aiuto, le ante dell'armadio l'hanno colpita all'improvviso, facendole sbattere la testa contro la sedia della stanza in una morsa fatale. Non vedendola più le consorelle della congregazione Pie Suore della Redenzione sono andate a chiamarla in camera facendo la tragica scoperta. Nonostante la chiamata immediata al 118 per suor Eligia non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della questura di Treviso. La data dei funerali verrà fissata dopo il nulla osta da parte del magistrato. La tragedia ha lasciato sotto choc Villa Regina Mundi, comunità che accoglie le ragazze madri con problemi di dipendenze.