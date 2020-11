Limite di 90 persone, all'interno c'erano 120 clienti: market chiuso

Il parcheggio pieno di auto ha insospettito la volante dei carabinieri di Belluno che, sabato 28 novembre, si è fermata per un controllo all'interno del punto vendita "M.P Market" di Via Vecellio. Il supermercato fa parte della catena di negozi con sede legale a Conegliano.

Il market bellunese gestito da cittadini cinesi, in base all'ultima ordinanza regionale, poteva ospitare fino a un massimo di 90 clienti. Peccato che, quando i carabinieri sono arrivati, all'interno del punto vendita ci fossero 120 persone (30 in più del previsto). Inevitabile la sanzione per il punto vendita che è stato chiuso per cinque giorni. Al titolare è stato contestato il mancato controllo degli ingressi, favorendo il rischio di assembramenti in un luogo chiuso come il supermercato.