Scivola nella canaletta mentre raccoglie dei fichi, morto un 59enne

L'incidente è avvenuto ieri, sabato 11 settembre, a Lonato, in Provincia di Brescia. A perdere la vita è stato Alvise Dorigo, un 59enne residente a Susegana

Era intento a raccogliere dei fichi quando improvvisamente è scivolato in un canale. Ho perso la vita così Alvise Dorigo, 59enne residente a Susegana. L'incidente è avvenuto ieri, sabato 11 settembre, a Lonato, un paese in provincia di Brescia.

Intorno alle 18 il cadavere dell'uomo, che faceva l’agricoltore e passava spesso in località Fossa con il suo camion per acquistare delle uova, è stato ritrovato dai carabinieri, che hanno rinvenuto il corpo a un chilometro da dove il 59enne aveva archeggiato il suo mezzo. Stando ad una prima ricostruzione Alvise Dorigo sarebbe scivolato nella canaletta mentre raccoglieva la frutta e avrebbe sbattuto la testa contro il cemento morendo sul colpo. Poi la corrente ha trascinato il corpo per circa un chilometro.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del Soccorso pubblico di Calcinato, che non ha potuto far altro però che constatare il decesso dell’agricoltore della provincia di Treviso. A chiamare le forze dell'ordine sarebbero stati alcuni residenti del osto, insospettiti dal tir lasciato incustodito per diversi minuti.