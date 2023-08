Furto di utensili da giardino all'oratorio, denunciato un 25enne

Camminava in piena notte con un decespugliatore, una cesoia e altri strumenti adatti al giardinaggio. Ad intercettarlo, nei pressi della scuola elementare di via Tempio Votivo, a Ponte della Priula, è stata un pattuglia dei carabinieri di Susegana che era impegnata nel controllo del territorio. L'uomo, un cittadino marocchino di 28 anni senza fissa dimora e con alle spalle alcuni precedenti, si è scoperto essere il responsabile di un furto avvenuto nell'oratorio della parrocchia: sarebbe entrato da una finestra, forzata, all'interno e avrebbe rubato gli utensili. La refurtiva, del valore complessivo di mille euro, una volta recuperata, è stata è stata restituita al parroco. Il marocchino invece è stato denunciato per ricettazione.