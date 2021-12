Ritrovato dai carabinieri l'arco rubato all'atleta paraolimpica Asia Pellizzari

Nel pomeriggio dello scorso 29 settembre scorso l’atleta 20enne della nazionale paralimpica di tiro con l’arco Asia Pellizzari aveva segnalato ai carabinieri della stazione di Susegana che ignoti si erano introdotti nella sua abitazione di Mareno di Piave, dove si erano impossessati del suo arco professionale con relativa faretra e annessa attrezzatura tecnica oltre che di una bicicletta di famiglia. Nella mattinata di oggi, grazie alla preziosa segnalazione di un passante, una pattuglia di militari della stazione dei carabinieri di Susegana che si trovava già in servizio perlustrativo si è recata presso un edificio in costruzione, sempre nel Comune di Mareno di Piave, dove, addossati ad una parete, sono stati effettivamente rinvenuti l’arco e la faretra trafugati e avvistati in precedenza dal cittadino. L’attrezzatura sportiva, in ottimo stato, è stata restituita dai carabinieri della Stazione di Susegana, guidati dal Comandante, Luogotenente Rudi Plazzotta, alla giovane atleta professionista.