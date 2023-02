Tragedia nel bosco, boscaiolo travolto e ucciso da un albero

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, 16 febbraio, a Collalto di Susegana, verso le 15.45, in un'area boschiva di via Morgante. Un uomo, per cause ancora poco chiare, è stato colpito al capo da un albero in caduta ed è morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono giunti medico e infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far nulla per salvare la vita all'uomo e i carabinieri. Indagini in corso sulle cause.