Abbraccia un anziano e lo deruba, denunciata brasiliana 35enne

Una cittadina brasiliana di 35 anni, con precedenti alle spalle, è stata denunciata per furto con destrezza dai carabinieri di Susegana. Le indagini svolte dai militari hanno permesso di individuare la cittadina brasiliana come autrice di un furto messo a segno con la tecnica dell’abbraccio nei confronti di un 77enne. La straniera era riuscita ad appropriarsi di una somma in contanti di circa 800 euro. L'anziano teneva i soldi nel taschino della camicia.