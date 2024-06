Ladri al centro commerciale VeraCenter: svaligiate due gioiellerie

Sarebbero bastati meno di cinque minuti a una banda di ladri professionisti per svaligiare nella notte le gioiellerie "Aurum" e "Reworked Jewellery" all'interno del centro commerciale Vera Center, lungo la Pontebbana a Susegana, di fronte alla Sme.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la banda avrebbe studiato il colpo nei minimi dettagli: entrati in azione dal retro del capannone, i ladri si sono diretti subito dove sapevano di poter trovare gioielli e preziosi. Il bottino con cui sono fuggiti i ladri sarebbe di diverse centinaia di euro. Sul furto sono in corso le indagini delle forze dell'ordine che stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere della zona. Proprio dai filmati hanno potuto ricostruire come ad entrare in azione siano stati quattro uomini arrivati sul posto con un veicolo probabilmente rubato. Le gioiellerie prese di mira si trovano all'interno dell'Area Mercato Usato e hanno oltre 15 anni di attività alle spalle. Nel centro commerciale di Susegana i privati possono portare in negozio abiti, calzature e accessori firmati usati, mobili e arredi, ma anche oggettistica per la casa ed elettrodomestici, opere d'arte e quadri, oggetti di antiquariato perché possano essere rivenduti.