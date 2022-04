Era scomparso nel nulla da giovedì sera, 23enne trovato morto

Il corpo senza vita di un 23enne è stato trovato nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 aprile, nell'area del parco degli aquiloni a Ponte della Priula di Susegana, non distante dal fiume Piave. Il giovane era sparito nel nulla dalla serata di giovedì quando non era rientrato a casa e non aveva più dato sue notizie alla famiglia. Nel pomeriggio i carabinieri della Compagnia di Conegliano e i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso, impegnati da stamattina nella ricerche, hanno rinvenuto il ragazzo ormai esanime. Medico e infermieri del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Nessun dubbio circa le cause del decesso, legate ad un gesto estremo. Qualche giorno fa, lunedì scorso, un 25enne di origini romene è stato trovato morto a Paese: anche in questo caso è stato il male di vivere ad indurlo al tragico gesto.

«Di fronte al decesso di un ragazzo così giovane e in modalità così tragiche -ha commentato il sindaco di Susegana, Vincenza Scarpa- mi chiedo cosa potevamo fare di più e meglio. La pandemia ha enfatizzato sicuramente i problemi e aggravato con la solitudine indotta. La categoria che più ne ha sofferto sono i bambini e gli adolescenti: secondo me siamo solo all'inizio e quindi sarà necessario anche a livello di Ulss 2 il potenziamento dei servizi che possano precocemente rilevare situazioni di disagio. Come mamma provo un gran dolore nell'apprendere queste notizie che purtroppo si ripetono anche nel nostro Comune. Insieme a tutta l'amministrazione comunale mi associo nel cordoglio di tutta la comunità».