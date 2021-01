E' a processo per stalking ma continua con la persecuzione, 41enne rinviato a giudizio

Un uomo di 41 anni è processo per stalking nei confronti della "ex" del fratello

Era già finito a processo per il medesimo reato contro la stessa persona ma lui, un uomo di 41 anni di Susegana, ha continuato a perseguitare la sua vittima, ex fidanzata del fratello. E malgrado la misura cautelare del divieto di avvicinamento impostagli dal gip di Treviso, ha pedinato la donna, si è appostato anche fuori dal posto di lavoro e l'ha aggredita verbalmente. L'uomo, per ifatti commessi nell'autunno del 208, è comparso davanti al gup di Treviso Piera De Stefani che l'ha rinviato a giudizio con l'accusa di stalking.

«"Me ne frego dei giudici - le avrebbe detto mentre era sotto processo - e anche dei carabinieri, non mi hai fatto niente e non mi fermerò fino a che non riesco a distruggere la tua famiglia». In un altra occasione si sarebbe rivolto a lei dicendo «non puoi farmi niente perché non c'è nessun giudice o carabiniere che mi può fermare».

Lo stato d'ansia e di paura della sua vittima sarebbe stato causato anche da una serie di "attentati" all'auto, come quello avvenuto il 10 ottobre del 2018 a Susegana, in cui la donna si è trovata la fiancata sinistra completamente strisciata mentre aveva lasciato la vettura in parcheggio presso la scuola elementare di Colfosco.