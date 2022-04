Avrebbe violentato la proprietaria di un centro massaggi, in manette un 28enne

Lo hanno scovato grazie alle riprese delle telecamere di video sorveglianza, poste al di fuori dell'esercizio commerciale, oltre al contributo fondamentale di un testimone. Così un cittadino pakistano, che risulta privo di una dimora nella Marca ma che sarebbe domiciliato a Tarquinia, in provincia di Viterbo, è finito in manette l'altri ieri, accusato della violenza sessuale che sarebbe stata subita, il 5 aprile scorso, dalla proprietaria, una cinese 50enne, di un centro massaggi a Susegana.

L'uomo, un 28enne, si è presentato oggi, 15 aprile, davanti al giudice per le indagini preliminari Angelo Mascolo per l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gravissime le accuse che pendono su di lui: violenza sessuale e lesioni aggravate.

Il pakistano, che parla solo pochissimo italiano e che lavorerebbe in un take away cinese a Spresiano, si difende dicendo al suo legale, l'avvocato Paola Isaia del Foro di Treviso, di essere totalmente estraneo ai fatti. I frame delle telecamere lo avrebbero ripreso, secondo la sua versione, mentre entrava nel locale per farsi fare un massaggio. «Ma io - afferma - non ho violentato e pestato nessuno».

Secondo le indagini l'uomo avrebbe picchiato la cinese e poi l'avrebbe costretta ad un rapporto sessuale completo. Non sarebbe stata neppure la prima volta, dato che la donna ha riferito di aver subito un tentativo di stupro, sempre dallo stesso individuo, intorno alla metà di marzo. Il 28enne, nei cui confronti è stato convalidato l'arresto, rimane nel carcere di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria.