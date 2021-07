Scomparso da lunedì sera, 22enne trovato morto

Tragedia a Susegana per la morte di un ragazzo di circa 22 anni che dalla serata di lunedì non dava più sue notizia. La madre di origini romene, con cui il giovane viveva a Susegana, aveva formalmente presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri. I vigili del fuoco e i carabinieri hanno svolto ricerche nel corso di tutto il pomeriggio fino al tragico ritrovamento, sul greto del fiume Piave, impiccato ad un albero. La Prefettura di Treviso aveva attivato il piano provinciale per la ricerca di persone scomparse. Alla base della tragedia ci sarebbe la depressione.