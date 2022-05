«Se chiami i carabinieri torno a trovarti»: arrestato un 27enne, rapinava gli anziani

Agggrediva, minacciava e rapinava anziani o uomini soli in casa loro, cercando di ottenere denaro e cibo. Tre colpi messi a segno con questo metodo, da inizio aprile, sono avvenuti nella zona di Susegana e avrebbero un unico responsabile, un 27enne di origini marocchine che è stato arrestato dai carabinieri di Conegliano, i quali hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Treviso. Lo straniero, ritenuto socialmente pericoloso, è gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata in abitazione, furto e lesioni.

Le rapine

Il primo episodio è avvenuto il 5 aprile. Si tratta di una rapina in abitazione ai danni di un 65enne del posto, solo, che è stato raggiunto in casa dal nordafricano, entrato abusivamente in casa sua e che lo ha minacciato con queste parole: «Se chiami i carabinieri torno a trovarti e ti faccio veramente male». Lo straniero avrebbe poi malmenato l'uomo, spintonandolo contro un mobile e costringendolo a consegnare del cibo, tutto il denaro che aveva e sottraendogli dal portafoglio che teneva in una giacca la somma di 180 euro. L’anziano ha riportato lesioni al collo e ad una spalla, fortunatamente dichiarate guaribili in alcuni giorni.

Il 23 aprile 2022 e 5 maggio 2022 due le rapine in abitazione ai danni di un 79enne del posto, solo (già più volte intimidito e minacciato e al quale era stata sottratta, verso la metà di aprile, la bicicletta che questi custodiva nel porticato dell’abitazione) raggiunto dal 27enne mentre si trovava, nel primo caso, in camera, quindi spintonato violentemente sul letto e derubato dei pochi spiccioli che teneva in casa e di alcuni generi alimentari. Nella seconda circostanza mentre l’anziano, sempre da solo, stava guardando la televisione, il malfattore, entrato nell'abitazione, lo ha spintonato e gli ha strappato dal taschino della camicia una banconota da 50 euro, minacciandolo di fargli del male se avesse allertato le forze dell’ordine.

Le indagini e il caso Armelin

Grazie alla conoscenza del territorio, delle persone che potevano aver commesso simili azioni criminose e alla descrizione fornita dalle vittime, i Carabinieri coneglianesi sono riusciti in breve tempo a ricondurre i fatti ad un unico presunto autore, la cui condotta sebbene i proventi dei reati siano stati scarsi, è stata gravissima, reiterata e sintomo di altrettanto grave pericolosità sociale. Lo straniero, rintracciato nelle ore scorse, è stato accompagnato nel carcere di Santa Bona, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lo scorso 25 aprile un'aggressione eseguita con questo modus operandi è costata la vita ad un pensionato di 83 anni, Adriano Armelin, aggredito nella sua abitazione di Pieve di Soligo e morto il giorno seguente a causa delle gravi lesioni riportate. Per il delitto è finito in manette Mohamed Boumarouan, 36enne marocchino ed ex operaio di un'azienda della zona.