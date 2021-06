Rapina un ragazzo dell'orologio, 20enne nei guai

I carabinieri di Susegana, al termine di attività di indagine, hanno denunciato per rapina un 20enne della zona. L’operazione dei militari dell’Arma è scaturita dalla denuncia presentata da un coetaneo del giovane in merito ad un episodio risalente all'aprile scorso presso un parco pubblico di Mareno di Piave. In quel frangente il 20enne, dopo aver minacciato la vittima con un taglierino, l'ha derubato di un orologio di valore. Partendo da una prima descrizione dell’aggressore fornita dalla vittima, grazie agli ulteriori approfondimenti svolti, i militari dell’Arma sono giunti all’identificazione dell’autore del gesto, già noto alle forze dell’ordine.