Era il terrore degli anziani: rapinatore 27enne arrestato su ordine di carcerazione

I carabinieri della Compagnia di Conegliano hanno rintracciato e arrestato un 27enne di origini marocchine in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Treviso. L’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Treviso dove dovrà espiare una pena residua di 3 anni e 6 mesi di reclusione: era stato arrestato nel maggio del 2022, nel corso di indagini dei militari dell’Arma coneglianesi sotto la direzione della Procura della Repubblica trevigiana, in quanto ritenuto responsabile di tre rapine in abitazione commesse nel comune di Susegana in danno di anziani.