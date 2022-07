Era scomparsa nel nulla da nove giorni, 16enne verso il rientro a casa

«Sono viva, sto bene»: con queste poche parole la 16enne di Susegana, scomparsa nel nulla nove giorni fa, ha rotto il silenzio e ha annunciato così il suo prossimo rientro a casa. Per i genitori della ragazza, studentessa di un istituto scolastico del coneglianese, è la fine di un incubo: nei giorni scorsi del caso si era interessata anche la trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" di raitre, dopo l'attivazione da parte della Prefettura di Treviso del piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Mamma e papà si erano rivolti pubblicamente alla figlia, con un videomessaggio, pregandola di rientrare a casa. La giovane si è allontanata con il fidanzato, appena maggiorenne: una fuga d'amore la loro, forse dovuta a dissidi di entrambi i ragazzi con le rispettive famiglie che non gradirebbero il loro rapporto sentimentale. La 16enne ed il suo ragazzo non si sarebbero mai allontanati dal coneglianese ma localizzarli è stato praticamente impossibile, dato che i loro cellulari sono rimasti entrambi spenti. Non è il primo allontanamento da parte della ragazza che eragià fuggita, per pochi giorni, alcuni mesi fa e subito rientrata.