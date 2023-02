Travolto e ucciso da un albero, non ci sarà l'autopsia su Silvano Moretton

Non ci sarà l'autopsia sul corpo di Silvano Moretton, l'uomo di 73 anni, residente a Sernaglia della Battaglia, rimasto vittima ieri, 16 febbraio, di un incidente mentre stava pulendo un fondo privato a Collalto di Susegana. Lo ha deciso il pubblico ministero Barbara Sabattini, che aveva invece disposto l'esame cadaverico esterno. Per il momento non ci sono indagati per l'incidente ma l'attenzione degli investigatori si sta concentrando non solo sul fratello e sull'amico dell'uomo che erano con lui quando è avvenuta la tragedia ma anche sulla proprietaria del terreno sul quale Moretton sarebbe andato a "fare legna".

L'anziano, secondo quanto accertato dai carabinieri e degli ispettori dello Spisal, sarebbe stato travolto da un albero, che lo ha colpito alla testa. Moretton, originario di Susegana ma da molti anni residente a Sernaglia nella frazione di Villanova, lascia moglie e due figli; appassionato cacciatore, era socio delle Riserve Alpine di Treviso e prima della pensione aveva lavorato per alcuni anni in un'azienda di movimento terre e ghiaia della zona.