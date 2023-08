Ruba oggetti dagli scaffali e scappa, bloccato dai dipendenti della "Sme"

Nella serata di ieri i carabinieri della Compagnia di Conegliano hanno arrestato per rapina impropria un moldavo di 25 anni che dopo aver prelevato dagli scaffali della Sme di Susegana apparecchiature elettroniche per circa 200 euro di valore e averle nascoste addosso, per allontanarsi, ha spintonato i dipendenti che lo avevano momentaneamente fermato oltre le casse ma è stato prontamente bloccato nuovamente poco dopo. I militari hanno provveduto alla presa in consegna dell'uomo ed alla restituzione della merce al negozio. La direttissima si è svolta in Tribunale a Treviso. Arresto convalidato...a seguito di patteggiamento condannato a anni uno e mesi quattro di reclusione. Pena sospesa.