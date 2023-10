Furti nelle case degli anziani con un suv verde: quattro trevigiane in manette

Quattro ladre residenti nella Marca sono state arrestate dai carabinieri di Bassano del Grappa in collaborazione con i colleghi di Brescia. Le donne, tra i 29 e i 58 anni d'età residenti tra Treviso e Paese, sono ritenute responsabili di una serie di furti ai danni degli anziani, messi a segno in gran parte del Nord Italia.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", ad aiutare gli inquirenti nelle indagini è stato il modus operandi sempre uguale adottato dalle quattro malviventi. Le ladre infatti sceglievano solo abitazioni dove vivevano anziani e pensionati e si spostavano a bordo di un piccolo suv di colore verde, segnalato in più occasioni da testimoni presenti nelle vicinanze di dove avvenivano i furti. Lo scorso 19 ottobre la banda era a Brescia e aveva preso di mira un condominio dove vivevano alcuni pensionati. Le ladre non si erano però accorte che i carabinieri avevano seguito il suv verde già da Vicenza fino al capoluogo lombardo. La scusa per mettere a segno il furto era sempre uguale: tre ladre su quattro (una restava in auto a fare il palo) citofonavano al campanello e fingevano un malore chiedendo agli anziani un bicchiere d'acqua per poter entrare in casa. Mentre una distraeva gli anziani proprietari, le altre due svaligiavano la casa: monili, oro, contanti e qualsiasi altra cosa di valore. Incastrate sul fatto le malviventi non hanno potuto far altro che consegnarsi ai carabinieri. Addosso avevano ancora i gioielli rubati e subito resituiti dai militari all'anziana di Brescia.