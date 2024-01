Camion perde gasolio da Villorba a Paese: mattinata di disagi

Verso le 9 di mercoledì mattina, 3 gennaio, alcuni automobilisti hanno segnalato a carabinieri e polizia locale di Villorba la presenza di una lunga scia di gasolio in strada. Lo sversamento ha interessato i comuni tra Villorba e Paese, in particolare via Scattolon, via Della Cartiera, la provinciale 102, via Postioma e la Feltrina.

Dai primi accertamenti raccolti, il gasolio sarebbe fuoriuscito da un autoarticolato con targa lituana che, dopo aver fatto rifornimento in un distributore di via Scattolon ha iniziato a perdere carburante per un problema al serbatoio. Nelle zone interessate, per agevolare la viabilità, sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri, la polizia locale di Villorba, i vigili del fuoco, la polizia provinciale e la società addetta alla pulizia strade. L'intervento di messa in sicurezza della viabilità è andato avanti per tutta la mattinata di mercoledì. Poco prima dell'ora di pranzo, in zona Signoressa a Paese, i carabinieri dell'aliquota radiomobile di Montebelluna sono riusciti a fermare il camion con il serbatoio danneggiato. La viabilità è stata ripristinata regolarmente.