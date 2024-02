Trattore perde olio in strada, decine di segnalazioni e traffico a rilento

Verso le 9.30 di domenica mattina, 11 febbraio, la centrale operativa dei carabinieri di Montebelluna ha ricevuto una serie di chiamate da alcuni automobilisti che segnalavano una lunga striscia di olio sulla strada che ai estendeva per circa un chilometro tra Monigo e Signoressa di Trevignano.

Sul posto, oltre a una pattuglia dei militari dell'Arma, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale di Sicurezza ambiente per la pulizia della carreggiata. Leggeri rallentamenti al traffico veicolare. I carabinieri sono poi riusciti a individuare il mezzo che aveva provocato lo sversamento di olio, perso lungo la strada da un mezzo agricolo. Sul posto, per regolare il traffico in mattinata, è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale