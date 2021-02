Taglia legna nel bosco, gli finisce addosso un albero: ricoverato in elisoccorso

Verso le 10.30 di sabato 20 febbraio, il Soccorso alpino delle Prealpi trevigiane è stato allertato in aiuto a un uomo rimasto ferito durante il taglio legna nei boschi a fianco la strada che sale a Pian de le Femene.

A dare l'allarme è stato proprio il ferito, M.P. 46 anni di Revine Lago, che al momento dell'incidente si trovava con alcuni familiari. Raggiunto da una squadra, l'uomo, che lamentava forti dolori alla schiena e a un ginocchio, è stato stabilizzato e caricato in barella. I soccorritori lo hanno calato per una ventina di metri tra gli alberi fino alla strada, dove è stato trasferito in ambulanza, per essere poi accompagnato all'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, decollato verso l'ospedale di Treviso dove l'uomo è stato ricoverato.