Tamponi rapidi, Roberto Rigoli verso il rinvio a giudizio

Falsità ideologica in atti pubblici commessa da pubblico ufficiale e turbativa nel procedimento di scelta del contraente. Sono i reati per cui il pubblico ministero di Padova, Benedetto Roberti, ha chiesto il rinvio a giudizio per il microbiologo Roberto Rigoli e per l'ex direttore generale di Azienda Zero Patrizia Simionato. Al centro dell'inchiesta della Procura di Padova c'erano i cosidetti tamponi rapidi, sperimentati tra la prima e la seconda ondata della pandemia da Covid-19. A riportare la notizia è stato L'Espresso.

Il dottor Rigoli (in questi giorni in quarantena perchè trovato positivo al Covid) avrebbe confermato di aver effettuato l'iter per verificare l'idoneità di quei test, che Azienda Zero poi comprò in due tranche (da 900mila euro e da 1,2 milioni di euro), senza gara, dalla ditta Abbott. Si tratta di circa 500mila kit, per un costo più di 2 milioni di euro. Secondo gli inquirenti non sarebbe mai stata verificata l'idoneità necessaria dei test, fattore questo che avrebbe penalizzato le altre ditte che avevano presentato delle offerte. Roberto Rigoli (in mattinata ha partecipato ad una conferenza stampa al Ca' Foncello di Treviso, foto in basso), sempre secondo la magistratura, avrebbe anche fornito documenti falsi per attestare che i test svolti attraverso i tamponi rapidi erano stati verificati su alcuni pazienti che avevano avuto accesso al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso.