Trappole per catturare animali selvatici, bracconiere nei guai

Operazione della polizia provinciale di Treviso a Tarzo. Un 60enne è stato denunciato per caccia con mezzi vietati in periodo di divieto generale

Prosegue l’azione di monitoraggio e controllo del territorio da parte della polizia provinciale che, nei giorni scorsi, ha fermato a Tarzo un bracconiere che utilizzava trappole costituite di cappi di acciaio posizionati lungo i camminamenti degli animali per catturare fauna selvatica.

L’operazione era iniziata molti giorni prima, con pattugliamenti lungo le colline di Tarzo che avevano rilevato i mezzi vietati di cattura. Dopo diversi appostamenti nel sottobosco, che hanno coinvolto diversi uomini, il bracconiere, un 60enne del luogo, veniva colto in flagrante mentre si recava a controllare le trappole. E’ stato dunque fermato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per caccia con mezzi vietati in periodo di divieto generale.