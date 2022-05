Autoarticolato incastrato in un tornante, al lavoro i vigili del fuoco

C'è voluto l'intervento di alcune squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso e del distaccamento di Vittorio Veneto per liberare un autoarticolato che si è incastrato in un tornante di località Mondragon, a Tarzo. L'allarme al 115 è stato lanciato dal camionista poco dopo le 14.10. Il mezzo, nell'arco di alcune ore, è stato liberato e sono state effettuate le manovre necessarie per farlo tornare a valle.