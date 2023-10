Tarzo saccheggiata dai ladri, anziana 91enne riesce a scacciarli

Ancora furti nel vittoriese, l’area maggiormente colpita dai "topi d’appartamento" nella Marca in queste ultime settimane: una nuova raffica di colpi si è registrata in particolare nella zona di Tarzo e a San Giacomo di Veglia. Il centro del piccolo Comune trevigiano è stato preso di mira quando molti tra i residenti stavano partecipando alla festa delle castagne. Al rientro in casa, tra le 20 e le 22, qualcuno ha trovato la casa sottosopra, con cassetti e armadi svuotati, con denaro, gioielli e altri preziosi trafugati, altri invece se la sono cavata con danni a porte o infissi, per tentativi di forzatura da parte dei ladri. Ad essere saccheggiato il negozio Raira elettronica di via Roma, per un bottino ingente, oltre ad alcune abitazioni in via Ruio e via Toniolo (un cittadino è stato già colpito tre volte in cinque anni). Una residente che vive a pochi passi dal municipio, Silvia Fregonese, 91 anni, si è trovava a tu per tu con i banditi: è riuscita a metterli in fuga urlando.

«Stavo guardando la tv in camera, sento un rumore, guardo la finestra: vedo la persiana che va su - ha raccontato l’anziana ad Antenna Tre -. Non mi sono agitata, mi sono sentita sicura di quello che dovevo fare e ho detto: chi siete? cosa volete?». I malviventi si sarebbero allontanati su due auto. Sul raid di sabato indagano i carabinieri di Vittorio Veneto. Saranno acquisite le immagini delle telecamere e quanto registrato dai lettori di targa. «Si cercherà di trasmettere alle autorità competenti quello che è stato possibile acquisire e vedremo di capire l’origine di questo gesto» ha commentato il sindaco Gianangelo Bof.

Risale sempre a sabato il furto subito dal parroco di San Giacomo di Veglia, don Giulio Fabris: un ignoto ladro, approfittando della celebrazione serale, è entrato in canonica ed è scappato con il portafogli. All’interno 60 euro e i documenti.