/ Via Corona, 45

Colpito da un infarto in banca, interviene il Suem 118

L'episodio è avvenuto alle 11.35 all'interno della filiale di Prealpi San Biagio a Tarzo, in via Corona. Il ferito, rianimato sul posto, è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso