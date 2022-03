Lutto a Tarzo: si è spento Arturo Geronazzo, storico bottaio della Garbellotto

Nella serata di martedì a Tarzo si è spento a 74 anni Arturo Geronazzo, detto “Arte”, mastro bottaio della Garbellotto Spa per oltre 45 anni. Persona molto conosciuta in tutto il paese, si è sempre dedicato al lavoro di bottaio con passione e dedizione in quanto custode di un’arte senza tempo, tanto da portare la sua esperienza in moltissime cantine d’eccellenza impegnandosi con tutto sé stesso per offrire sempre il massimo servizio ai clienti, alcuni dei quali diventati poi persino amici. Dal giorno del pensionamento si era poi dedicato a portare la sua maestria nei mercati e nelle fiere locali, dove con pazienza mostrava la costruzione artigianale di botti e barriques, capace così di insegnare a tutte le nuove leve la manualità e il metodo per far si che l’arte del bottaio possa continuare anche in futuro.

"Da noi della Garbellotto botti va un ringraziamento speciale ad Arturo e un caloroso abbraccio a tutta la sua famiglia". "Arturo era una persona che, benché fosse spesso un po’ sulle sue, era allo stesso tempo sempre disponibile con il prossimo – lo ricorda il sindaco di Tarzo, Vincenzo Sacchet – Figura piacevole e amante della campagna, in autunno era sempre una presenza fissa nel nostro mercatino dei mestieri dove portava la sua arte bottaia". Geronazzo lascia la moglie Rita, i figli gemelli Massimo e Doriano e i tre fratelli. Le esequie si terranno domani alle ore 15 nella Chiesa parrocchiale di Tarzo (dove stasera alle 19 ci sarà il Santo Rosario) e, dopo la celebrazione funebre, il caro Arturo proseguirà per la cremazione.