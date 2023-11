Nipotino di 7 anni abusato dalla nonna, chiesto il rinvio a giudizio

Se risultasse vera questa storia meriterebbe un solo aggettivo: incredibile. Per la Procura di Treviso che ha chiesto il rinvio a giudizio (l'udienza preliminare si svolgerà il prossimo 12 dicembre) il racconto della mamma di una bambino di 7 anni e quello che il piccolo avrebbe ripetuto nel corso dell'incidente probatorio svoltosi il 24 febbraio di quest'anno sono credibili: la nonna acquisita, madre 78enne dell'allora compagno della mamma, l'avrebbe ripetutamente toccato nelle parti intime. Ma su questa storia, che sarebbe accaduta nell'estate del 2022, si staglierebbe, almeno secondo il difensore dell'anziana - l'avvocato Enrico D'Orazio - l'ombra dei rapporti logori se non tesissimi tra la donna che ha presentato la denuncia e la famiglia dell'ex fidanzato. La querela infatti, viene presentata quando la convivenza viene meno, una situazione reso più complicata da questioni economiche.

La vicenda si è svolta in un comune della pedemontana trevigiana. I protagonisti vivevano tutti insieme nella stessa casa e la frequentazione tra la nonna e il nipote era quindi quotidiana. La 78enne, vedova e con gravi problemi di deambulazione tanto da avere bisogno di un bastone per camminare, si sarebbe affezionato al ragazzino che teneva spesso con sé. «L’ho vista palpeggiare mio figlio ripetutamente, lo ha toccato nelle parti intime» si legge nella denuncia. Gli episodi raccontati sono specifici e fanno per lo più riferimento alla piscinetta, presente nel giuardino dell'abitazione, nella quale il bambino era solito giocare durante i mesi più caldi. Sarebbero stati quelli i momenti in cui la nonna acquisita avrebbe approfittato di lui, che sarebbe stato visto più volte giocarle intorno privo di costume. In particolare la 78enne avrebbe cercato di toccare il piccolo, sul pene e sul sedere, causandogli anche del dolore.

L'incidente probatorio, teso a riscontrare i fatti e a stabilire la capacità a testimoniare della presunta vittima, aveva dato dei risultati contraddittori: il suo racconto trova riscontro quanto denunciato dalla madre seppur in presenza di una fragile funzionamento intellettivo e una evidente fatica a rispondere in maniera dettagliata in relazione ai fatti, soltanto presunti, che fanno parte del capo d'imputazione formulato dal pubblico ministero Mara De Donà.