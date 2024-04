E' stata una colonna dell'Ulss 7, lutto per la scomparsa di Patrizia Chiamulera Zucchermaglio

Il Soroptimist Club Conegliano Vittorio Veneto ha perso in questi giorni una socia ed un’amica che rimarrà sempre nel cuore di tutte. Venerdì 26 Aprile è mancata Patrizia Chiamulera Zucchermaglio. Donna gentile, forte e generosa, è stata e sarà sempre un luminoso esempio per noi Soroptimiste.

Già coordinatrice del servizio dietetico dell’ex Ulss 7 di Pieve Di Soligo, Patrizia è entrata a far parte del Soroptimist Conegliano Vittorio Veneto nel 2011. Ha rivestito la carica di consigliera, delegata nonché di presidente nel biennio 2016/2018. Durante il biennio alla guida del Club ha organizzato un corso di formazione sulla medicina di genere, ha attuato un service all’interno della struttura carceraria di Treviso con un murale a tema ludico nell’area verde luogo di visita dei bambini ai loro papà in stato di detenzione e ha aderito al progetto del Comune di Conegliano per la realizzazione di un parco giochi inclusivo. Nell’ambito del protocollo di intesa siglato dal Soroptimist International d’Italia con l’Arma dei carabinieri, la nostra amata socia ha collaborato con il Comando Compagnia carabinieri di Conegliano per l’allestimento della Stanza Tutta per Sé, un luogo protetto ed accogliente per le donne vittime di violenza.

Segretaria del Club dal 2019, Patrizia non ha mai fatto mancare al Soroptimist il suo sostegno: con il suo dolce sorriso e con totale dedizione, ha messo se stessa a servizio della Comunità per il rispetto dei diritti umani, l’accettazione delle diversità e l’avanzamento delle donne nella società. Lascia un vuoto incolmabile. Tutte le socie si stringono in un tenero abbraccio al marito Alberto, alle figlie Eleonora e Beatrice, agli adorati nipotini Margherita e Ismaele ed a tutti i familiari. I funerali avranno luogo martedì 30 aprile alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Tarzo.