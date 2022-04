Finti tecnici del gas rubano la pensione dalla casa di un 83enne

Con la scusa di una perdita di gas da controllare, tre ladri sono entrati in casa di un 83enne residente a Chiarano e gli hanno rubato mille euro di pensione. Il furto è avvenuto giovedì mattina, 14 aprile, in pieno centro.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i ladri entrati in azione erano tre. Dopo essersi presentati al portone d'ingresso sono entrati in casa con la scusa di dover fare dei rilievi per un'importante perdita di gas. Mentre uno dei tre faceva finta di controllare il contatore, uno dei malviventi ha fatto il giro delle stanze trovando in pochi minuti il posto dove l'83enne aveva messo i soldi della pensione: mille euro in contanti. Una volta rubati, i tre si sono dileguati in fretta e furia a bordo di un'auto. All'anziano non è rimasto altro da fare che allertare i carabinieri che si sono subito messi sulle tracce dei malviventi.