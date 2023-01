Sicurezza, nuove telecamere a Farra di Soligo: 80mila euro dal Ministero

Farra di Soligo intensifica la videosorveglianza: lo scorso 22 dicembre la Giunta comunale aveva approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per concorrere al bando nazionale indetto dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Economia con il quale erano stati stanziati ulteriori 36 milioni di euro da destinare ai Comuni. Farra di Soligo ha ricevuto un finanziamento di 80mila euro, a cui il Comune ha aggiunto altri 40mila euro. L'amministrazione ha inoltre siglato il Patto per l'attuazione della sicurezza urbana, necessario per garantire più collaborazione tra le polizie locali che gestiscono la videosorveglianza e le altre forze dell'ordine.

«Nel corso degli anni il Comune ha già installato diverse telecamere con sistemi a lettura targhe. Nel 2022 erano state sei le telecamere installate presso l’area festeggiamenti della Pro loco di Soligo, l’area di via Martiri della Libertà, via Del Sole all’intersezione con via Sernaglia e in via Verdi all’intersezione con via Brigata Mazzini per una spesa di 43mila euro. Sono state altresì sostituite due telecamere con prodotti più all’avanguardia e sono stati inoltre resi più efficienti i ripetitori di segnale, nonché l’hardware e il software necessari per la gestione dell’impianto» spiega il vicesindaco, Michele Andreola.

«Da ottobre 2022 è stato assunto un nuovo Comandante di polizia locale - aggiunge il sindaco Mattia Perencin - e l'amministrazione comunale ha intenzione di investire ulteriori risorse per incrementarne organico e strumentazione, contribuendo nel migliore dei modi alla sicurezza urbana. Per il 2023 sono previste ulteriori installazioni sulla base dello stralcio di progetto approvato: lo studio di fattibilità e la progettazione preliminare sono stati infatti realizzati in modo da coprire tutto il territorio comunale nei punti più sensibili, con una visione futura, da attuare per stralci nei prossimi anni, per un importo complessivo pari a 315mila euro».