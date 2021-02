Mogliano, installate 32 nuove telecamere: «Priorità alla sicurezza»

Mercoledì 17 febbraio il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato, insieme all'assessore alla Sicurezza, Marco Donadel, e al Comandante della polizia locale Stefano Forte hanno controllato di persona l'installazione di 32 nuove telecamere posizionate in corrispondenza dei principali varchi d'accesso al territorio comunale.

Nel dettaglio, sono state installate: 6 telecamere multiserver a 4 ottiche, 20 telecamere fisse, 5 telecamere Targa Sistem Ocr e una telecamera a controllo Dome Ptz. Gli occhi elettronici monitoreranno le zone a est di Mogliano: via Mazzocco, le intersezioni di via Vivaldi-via Tommasini,via Ronzinella-via Sassi-via Rossini, le rotonde di via Tornivia Tommasini e via Torni, intersezione via Torni-via del Cotone, rotatoria via Torni-via Zermanesa, rotonda via Zermanesa-via Pascoli, rotonda via Zermanesa-via Beecher-via Verdi, aree di Piazzale Donatori di Sangue e limitrofe, via Don Bosco-via XXIV maggio e infine via Colelli.

I 32 nuovi dispositivi implementano il sistema cittadino, che passa così da 55 a 87 telecamere distribuite in varie zone del territorio comunale. «Insieme alla polizia locale stiamo programmando il secondo stralcio che interesserà le zone sud e centrali di Mogliano: Marocco, il quartiere San Marco, Piazzetta G. Gaber, Brolo. In quest’ottica riusciremo a garantire più sicurezza e controllo del territorio, aumentando direttamente la qualità della vita in città» dichiara il sindaco, Davide Bortolato. «Monitorare il territorio è una nostra priorità, dobbiamo garantire massima sicurezza ai nostri concittadini ed è proprio proseguendo su questa strada che vedremo in futuro interventi di telecamerizzazione anche di tutte le aree Ovest e frazioni della città» conclude soddisfatto l'assessore alla Sicurezza Marco Donadel.