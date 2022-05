Non paga la spesa e aggredisce l'addetto alla sicurezza: arrestata

Tentata rapina al supermercato del centro commerciale Emisfero: domenica 15 maggio, verso mezzogiorno, i carabinieri del Radiomobile di Treviso hanno arrestato una 48enne di origini colombiane.

La straniera, dopo avere preso della merce per poche decine di euro, ha oltrepassato le casse nascondendo tutta la merce rubata nella propria borsa. Un addetto alla sicurezza del supermercato si era però accorto del comportamento sospetto della donna e ha subito provato a fermarla. A quel punto però la 48enne ha reagito con violenza, colpendo l'uomo con uno schiaffo e strattonandolo per sottrarsi al controllo, senza riuscirci. La refurtiva è stata restituita poco dopo al supermercato. L'arrestata, presa in consegna dai militari dell'Arma e accompagnata in caserma, è stata rimessa in libertà non essendoci ulteriori esigenze cautelari.