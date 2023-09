Entra al centro benessere per rubare i soldi della cassa: titolare lo mette in fuga

Giovedì sera, verso le ore 22, a Zero Branco i carabinieri della locale stazione sono intervenuti presso un centro benessere in Via Monte Piana dove poco prima un uomo a volto coperto avreva minacciato la titolare chiedendole di consegnare l'incasso della giornata. Le urla a gran voce della donna hanno fatto desistere il malfattore che, poco dopo, si è allontanato dal negozio senza rubare nulla. Fortunatamente, nonostante lo spavento, anche la titolare del centro non ha riportato ferite o lesioni. I carabinieri hanno avviato le indagini sull'accaduto e sono ora sulle tracce del ladro, ancora a piede libero.