Tentano di rubare in un'abitazione del centro: fermate zia e nipote

Due donne di 24 e 14 anni sono state denunciate dalla polizia locale di Treviso per tentato furto aggravato e possesso di oggetti contundenti. Il fatto risale a venerdì 3 dicembre: zia e nipote, senza fissa dimora ma domiciliate a Mestre, hanno cercato di forzare la porta di un appartamento di via Bergamo, in zona San Leonardo ma, disturbate dall’arrivo del proprietario, hanno tentato di darsi alla fuga. Il titolare dell’immobile, che aveva fotografato le sospettate, ha allertato la polizia locale che ha subito iniziato le ricerche con una pattuglia. Le due ladre sono state raggiunte poco dopo mentre cercavano di nascondersi tra i passanti. Portate in comando, nei vestiti nascondevano alcuni strumenti da scasso come: cacciaviti, una scheda di plastica flessibile e del sapone, tutti materiali per forzare porte e finestre. Per loro, che avevano precedenti penali specifici per furto, è scattata subito la denuncia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento

«E’ sempre molto difficile riuscire a intercettare i ladri ma in questo caso la collaborazione tra cittadini e polizia locale ha funzionato alla perfezione» spiega il comandante Andrea Gallo. L’allarme scattato subito, la foto scattata alle due sospettate e la determinazione degli agenti hanno fatto in modo che le responsabili del tentato furto venissero subito individuate». Nel frattempo stanno proseguendo le indagini: «Stiamo cercando di capire se le due donne, di etnia rom, possano aver tentato altri furti nella zona del centro - aggiunge Gallo - Invitiamo eventuali vittime a sporgere denuncia». I servizi per il contrasto ai furti continuano con mezzi innovativi: «Da qualche settimana abbiamo in funzione il drone con termocamera che scandaglia aree verdi e parchi vicini ad abitazioni per individuare eventuali presenze che si muovono nell’oscurità - chiude il comandante - La pattuglia dei piloti è in contatto costante con un'altra nostra pattuglia sempre pronta ad intervenire».