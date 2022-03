Beccato a rovistare tra armadietti e borsoni in piscina, finisce denunciato

E' finito denunciato per tentato furto l'uomo che nella giornata di ieri è stato sorpreso a rubare all'interno degli spogliatoi delle Piscine Comunali di Treviso. Come riporta "la Tribuna", il provetto ladro è stato bloccato da alcuni atleti e dal personale del Natatorium mentre stava rovistando tra i borsoni di chi in quel momento s trovava a nuotare nelle vasche interne. L'uomo aveva inoltre già sottratto un portafoglio e stava pure cercando di scassinare alcuni armadietti. Una volta scoperto, però, la chiamata alla polizia è stata inevitabile e in pochi istanti si sono recate sul posto tre volanti in quel momento in zona e che hanno poi portato l'uomo in Questura per procedere con la denuncia.