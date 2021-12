Cerca di rubare il presepe dal Duomo: anziana smascherata dalle telecamere

Ha cercato di trafugare la natività del presepe del Battistero del Duomo di Treviso ma le telecamere l'hanno subito individuata permettendo che venisse fermata prima di fuggire col bottino. L'episodio è avvenuto nella mattinata odierna e responsabile dell'azione è stata un'anziana che, dopo essere stata bloccata da una sacrestana, si è subito scusata e vergognata per l'ignobile gesto, per di più che il presepe è stato come di consueto realizzato dall'artista Christian Apreda per l'annuale "Via dei presepi" cittadini. Don Giorgio, una volta venuto a sapere dell'accaduto, si è detto molto rammaricato ma ha deciso di non sporgere denuncia nei confronti della signora. Rimane però in lui il dubbio se d'ora in avanti lasciare libero l'accesso al presepe sono nel weekend, ripensando dunque agli orari di apertura per evitare che il tentato furto possa ripetersi.