Aggredita in strada, 90enne oppone resistenza e mette in fuga il ladro

Nel tardo pomeriggio di venerdì 24 luglio, poco prima delle ore 18, a Castelfranco Veneto, una pensionata 90enne, in sella alla sua bicicletta, è stata avvicinata da un giovane a piedi in via Domenico Cimarosa.

Il ragazzo ha cercato di strappare la collana che la donna aveva al collo, aggredendola in strada. Nonostante lo choc l'anziana ha subito opposto resistenza, riuscendo a mettere in fuga il ladro scappato a piedi nelle vie vicine al luogo del tentato scippo. Nello scontro con il giovane, la signora è scivolata a terra, provocandosi una lieve contusione alla gamba destra, prontamente medicata dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo. Sul posto per le indagini, i carabinieri della Stazione di Castelfranco Veneto.