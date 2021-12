Tentano di scipparle la borsa in strada: paura per un 46enne

Attimi di paura ieri sera per una 46enne trevigiana intenta a fare shopping natalizio lungo via Cavour a Conegliano. La 46enne stava difatti entrando in una profumeria quando la borsa che aveva con sè a tracolla le è stata improvvisamente strattonata da due giovani sui 20 anni. Come riporta "il Gazzettino", negi attimi concitati del tentato scippo la donna ha fatto subito resistenza tanto da cadere rovinosamente a terra di schiena sbattendo la testa. Vista la malaparata i due malviventi, forse poco esperti, sono quindi fuggiti in direzione del Biscione facendo in breve perdere le proprie tracce nonostante alcuni passanti abbiano cercato di inseguirli. In ogni caso, a parte qualche livido, la donna non ha fortunatamente subito lesioni ma è rimasta sotto choc per quanto le è capitato. Possibile, a questo punto, che nei prossimi giorni la donna sporga denuncia contro ignoti anche per risollevare la questione, mai del tutto sopita, del degrado che coinvolge le zone del Biscione e dell'ex Zanussi.