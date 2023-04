In vacanza a Malta, consigliera comunale vittima di un tentato stupro

Una vacanza di pochi giorni a Malta si è trasformata in un vero e proprio incubo per Lara Ali Shanin, 32enne insegnante al liceo Marconi di Conegliano, residente a Ponte della Priula e attuale consigliera comunale a Susegana.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la 32enne aveva deciso di trascorrere lo scorso fine settimana a Malta ma, sabato 15 aprile, è rimasta vittima di un tentato stupro nella camera d'albergo in cui soggiornava. Lara era arrivata a La Valletta proprio sabato scorso per un viaggio di tre giorni con ritorno in Italia previsto nella giornata di oggi, lunedì 17 aprile. Abituata a viaggiare da sola in giro per il Mondo, non appena aveva lasciato i bagagli in albergo era uscita per visitare la città. Sabato sera, in un pub de La Valletta, ha conosciuto un gruppo di ragazzi maltesi. Tra questi c'era anche un uomo sui 35 anni che si era presentato a Lara chiedendole subito il numero di telefono. Lara aveva rifiutato e l'uomo sembrava essersi allontanato ma, una volta sulla via del ritorno in hotel la giovane è stata seguita di nascosto dal 35enne che l'ha raggiunta nella hall dell'albergo mentre Lara stava aspettando l'ascensore. L'uomo le ha detto di avere una camera al quinto piano ma, quando la 32enne è rientrata in stanza l'uomo l'ha seguita spingendola sul letto e iniziando a baciarla. A quel punto Lara ha iniziato a urlare e chiedere aiuto. Provvidenziale l'intervento del portiere di notte che, sentendo le urla, ha raggiunto la stanza dove la porta era rimasta aperta sventando il tentato stupro. Il 35enne è fuggito dalla stanza in fretta e furia, Lara tornerà oggi a Ponte della Priula ma nelle scorse ore ha denunciato l'accaduto alla polizia maltese nella speranza che gli agenti possano identificare il suo aggressore.