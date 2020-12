Precipita dal terrazzo di casa, 28enne ricoverata in ospedale

Erano le 8.07 della vigilia di Natale, giovedì 24 dicembre, quando il personale del Suem 118 e i militari dell'Arma sono intervenuti in un'abitazione di Cison di Valmarino per soccorrere una ragazza caduta dal terrazzo nel cortile interno di casa dopo un volo di diversi metri. A dare per primi l'allarme sono stati i familiari. Immediato l'intervento del personale medico. M.T., 28 anni, è stata ricoverata in ospedale a Conegliano. La giovane non sarebbe in pericolo di vita.