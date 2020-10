Dormivano sulle scale del Park Appiani: scoperti dalle termocamere

Le nuove termocamere in dotazione alla Polizia locale di Treviso hanno permesso di scoprire tre persone nascoste al parcheggio multipiano Appiani. Gli agenti della polizia locale di Treviso, nell’ambito dei controlli contro il degrado urbano, hanno dato seguito ad alcune segnalazioni dei residenti che avevano manifestato preoccupazione per la presenza, nell’area del parcheggio Appiani, nelle ore serali e notturne, di alcune persone che si nascondevano nelle aree più buie con via-vai sospetti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Due pattuglie munite delle nuove termocamere hanno ispezionato con cura i vari piani del parcheggio coperto e, in una zona non illuminata hanno trovato tre persone, due di nazionalità pakistana e un nigeriano: stavano dormendo - spiega il comandante della Polizia locale Andrea Gallo - Queste persone avevano creato dei giacigli di fortuna occupando una parte delle scale che portano ai vari piani, generando tra l’altro un pericolo perché l’accumulo di materiale può costituire pericolo in caso di fuga per chi deve utilizzare le scale per abbandonare, in caso di emergenza, il parcheggio multipiano». I tre occupanti sono stati regolarmente identificati e fatti allontanare. «Queste nuove termo-camere oltre ad essere utilizzate per i servizi di contrasto ai furti, stanno diventando uno strumento molto utile per il controllo di aree in passato al centro di episodi di degrado. Se necessario ci serviremo anche dei droni». Un controllo è stato eseguito negli scorsi giorni anche nell’ex area Enel in Viale Carlo Alberto ma l’edificio, anche su sollecitazione del Comando, è stato reso inservibile e blindato dalla proprietà in tutte le entrate per cui i movimenti sospetti che erano stati segnalati sono di fatto scomparsi.