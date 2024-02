Terraglio, due nuovi autovelox fissi nei luoghi degli incidenti mortali

Autovelox fissi nei luoghi segnati dagli ultimi incidenti mortali lungo il Terraglio: questa la proposta che il Comune di Preganziol ha avanzato alla Prefettura di Treviso. Il primo rilevatore di velocità è stato pensato poco dopo il Bingo dove, il 24 marzo del 2022, Ronnie Levacovic aveva tamponato e ucciso Mara Visentin e Miriam Cappelletto, 63 e 51 anni. Il secondo velox, invece, all'altezza della sala slot Las Vegas, dove lo scorso 7 ottobre un'auto pirata travolse e uccise Serena Gambarotto, 33 anni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", un autovelox controllerebbe la velocità di auto e mezzi pesanti in un tratto con il limite a 50 chilometri orari. L'altro, invece, è stato previsto in un tratto dove il limite è a 70. Il via libera della Prefettura, però, non è ancora arrivato. Nonostante il polverone mediatico sollevato dal caso Fleximan, l'amministrazione è convinta che i due nuovi rilevatori di velocità servano davvero per migliorare la sicurezza del Terraglio nella speranza di mettere più in sicurezza i due trafficatissimi tratti di strada. Oltre a quelli della tangenziale di Treviso, ad oggi sono 4 gli autovelox fissi, attivi 24 ore su 24, autorizzati dalla prefettura. In primavera verrà installato il nuovo apparecchio sulla Treviso-Mare a Roncade, poco prima del centro abitato di Vallio. A questi si aggiungono i dispositivi presenti sulla Castellana a Castello di Godego e sulla Schiavonesca Marosticana a Volpago mentre è notizia dei giorni scorsi che il velox abbattuto da Fleximan a Vallà di Riese tornerà in funzione nelle prossime settimane.