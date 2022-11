Scossa di terremoto avvertita anche in provincia di Treviso

Un terremoto, poco dopo le 7 di mercoledì 9 novembre, ha interessato una vasta zona del centro Italia, lungo la costa adriatica marchigiana. L'epicentro sarebbe a nord di Senigallia (Ancona), con una magnitudo 5.7, secondo le prime stime del Centro sismologico euro mediterraneo (Emsc). La scossa è stata avvertita distintamente anche in Veneto e nella Marca, in cui tuttavia solo 4 persone hanno contattato il 115 per chiedere informazioni sull'accaduto.

Alla scossa principale ne sono seguite altre secondarie, meno forti. Dopo la prima, delle 7.07 (magnitudo 5.7), l'Invg ha rilevato altre 8 scosse, di intensità via via decrescente, sempre al largo. La seconda scossa è stata registrata alle 7.12, con magnitudo 4.0, poi altre tre in pochi minuti, intorno alle 7.15: magnitudo 3.1, 3.4, 3.6. L'ultima è stata rilevata alle 7.35 con magnitudo 2.4.

Dalle prime informazioni sembra che non si siano verificati danni particolari. Il corpo nazionale dei vigili del fuoco ha comunicato che finora (ore 8) sono giunte alle sale operative solo alcune richieste di verifiche su edifici.