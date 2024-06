Conegliano, due lievi scosse di terremoto nel pomeriggio

Due lievi scosse di terremoto a distanza ravvicinata sono state registrate nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 giugno, a Conegliano. La prima di magnitudo 1,7 nella scala Richter si è verificata alle 15.51 con epicentro nella frazione di Ogliano a una profondità di 16 km secondo quanto riportano i dati dell’Ingv.

Pochi minuit più tardi, alle 16.03, la seconda scossa di magnitudo 1.5 con epicentro poco più a sud del Comune coneglianese, a una profondità di 14 chilometri. Nessun danno, fortunatamente, a cose o persone ma il sisma è stato avvertito dai residenti di Conegliano che vivono o stavano lavorando in uffici e abitazioni ai piani alti delle palazzine. I vigili del fuoco non sono intervenuti dal momento che non sono arrivate chiamate o richieste di aiuto dalla zona di Conegliano.