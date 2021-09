Terremoto nella notte a Miane: scossa di magnitudo 3.7

Terremoto di magnitudo 3.7 (scala Richter) nella notte appena trascorsa. La scossa è stata registrata dalla sala sismica Ingv di Roma alle ore 2.45 di martedì notte, 28 settembre, con epicentro a 4 chilometri ad ovest di Miane.

Il sisma è stato avvertito in numerosi Comuni dell'Alta Marca: da Valdobbiadene a Cison di Valmarino, arrivando fino a Pederobba, Vidor e nei Comuni confinanti con la Marca in provincia di Belluno. Dopo la prima ci sono state altre 5 scosse di assestamento con epicentro nei Comuni di: Miane, Segusino e Valdobbiadene. La magnitudo delle scosse di assestamento va dagli 1.1 ai 2.5 gradi della scala Richter. I vigili del fuoco hanno ricevuto numerose telefonate nella notte ma al momento non si registrano danni a cose o persone.