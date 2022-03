Terribile schianto contro un tir sulla Feltrina, muore dipendente di Luxottica

Forse un malore improvviso o un colpo di sonno. Sono ancora al vaglio dei carabinieri della stazione di Pederobba le cause del tragico incidente stradale avvenuto qualche minuto dopo le 5 di stamattina, mercoledì 16 marzo, lungo la Feltrina, all'altezza del cavalcavia con la strada provinciale 150 dei colli asolani, non distante dal supermercato IperTosano. A perdere la vita un automobilista di 46 anni, residente nella zona, Lucival Neves: l'uomo, di origini brasiliane e dipendente di Luxottica, avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia con la sua Ford Focus, schiantandosi frontalmente contro un tir Scania che proveniva dall'opposta direzione di marcia. Per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare; troppo gravi le lesioni riportate. Medico e infermieri del Suem 118 e le due squadre dei vigili del fuoco intervenute sul luogo della stragedia hanno estratto dalle lamiere il corpo senza vita dell'uomo. Illeso l'autotrasportatore che non ha potuto far nulla per evitare lo schianto. Pesantissime le conseguenze al traffico della zona, con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia e traffico bloccato in tutta l'area.

Lucival Neves abitava da tanti anni a Pederobba, prima a Onigo, poi a Covolo. Sposato con una connazionale, anche lei dipendente Luxottica, aveva due figlie piccole. Sconvolto il sindaco, Marco Turato: «Lo conoscevo molto bene, la moglie era in turno con la mia: viveva da tanti anni qui ed era ben integrato, siamo sconvolti».