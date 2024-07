Scarcerati gli aggressori di Shimpei Tominaga: domiciliari e braccialetto elettronico

Daniel Wedam e Abdallah Djouamaa, i due ragazzi di 19 e 21 anni implicati nella rissa di Udine costata la vita a Shimpei Tominaga, sono stati scarcerati. A deciderlo è stato il tribunale del riesame di Trieste, in seduta collegiale presieduto dal giudice Enzo Truncellito, accogliendo la richiesta presentata dagli avvocati Guido Galletti per Djouamaa e Tino Maccarrone per Wedam, concedendo gli arresti domiciliari a entrambi con braccialetto elettronico.

I due giovani stranieri, entrambi residenti a Conegliano, erano arrivati a Udine insieme al 19enne Simone Battistella: coinvolti in una violenta rissa con altri due coetanei, di cui uno di nazionalità ucraina, residenti nel pescarese, degenerata all'interno del Buonissimo Kebab di via Pelliccerie dove gli aggressori avevano incrociato Tominaga, che si trovava lì con un amico. Il giapponese aveva tentato verbalmente di sedare gli animi e di allontanare dal locale il gruppo ma era stato colpito da un pugno fatale, sferrato dal 19enne Samuele Battistella. Giovedì 11 luglio il riesame di Trieste ha esaminato le posizioni di Wedam e Djouamaa. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", i legali dei due giovani hanno fatto notare come dai filmati delle telecamere si evincerebbe che i tre ragazzi residenti nella Marca avrebbero dato corso al pestaggio, rendendo ipotizzabile il reato di aggressione piuttosto che quello di rissa per cui erano finiti in carcere. Tra trenta giorni si conosceranno le motivazioni della sentenza. Resta invece in carcere Samuele Battistella, il ragazzo che ha colpito e ucciso Tominaga: il giovane ha rifiutato il riesame, in attesa dell'inizio del processo.